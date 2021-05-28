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28 май 2021

Назван обладатель титула CAR OF THE YEAR

Назван обладатель титула CAR OF THE YEAR
Объявлены победители девятой Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» и обладатель титула CAR OF THE YEAR - «Автомобиль года».
 
27 мая в зале «Лофт Москва Красный Октябрь» состоялась девятая по счету ежегодная церемония вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО 2021». Как и в прошлом году члены жюри - российские автомобильные журналисты, представляющие различные СМИ - не только выразили свое независимое мнение об автомобильных новинках, но и во второй раз присудили титул CAR OF THE YEAR - «Автомобиль года». Им стал LAND ROVER DEFENDER. Счетной комиссией премии, международной компанией KPMG, всего было обработано 432 бюллетеня. В финальном голосовании приняли участие 48 членов жюри.
 
  • В номинации «КОМПАКТНЫЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ» лучшим был признан автомобиль SKODA OCTAVIA.
  • В номинации «БОЛЬШОЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ» голоса членов жюри разделились поровну и были названы имена сразу двух победителей: GENESIS G80 и VOLVO V90 CROSS COUNTRY.
  • В номинации «КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК И АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ» победил RENAULT KAPTUR.
  • В номинации «БОЛЬШОЙ КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК» победа досталась автомобилю LAND ROVER DEFENDER.
  • В номинации «СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ / КУПЕ / РОДСТЕР / КАБРИОЛЕТ» лучшим назван PORSCHE 911.
  • В специальной номинации «ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ / ПИКАП» награды удостоен VOLKSWAGEN MULTIVAN/TRANSPORTER.
  • В специальной номинации «ЛУЧШИЙ PR-ДЕПАРТАМЕНТ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ» победа досталась компании RENAULT Россия. В этой категории члены жюри оценивают уровень профессионализма сотрудников PR-служб автомобильных компаний, их умение выстраивать оперативную и эффективную коммуникацию между автопроизводителем и журналистами.
  • Во второй специальной номинации «АВТО-ПЕРСОНА ГОДА», которая вручается за большие достижения в области автомобильного дела в России, премию получил Ян Прохазка, глава марки SKODA в России.

Председатель жюри премии «ТОП-5 АВТО» Антон Чуйкин: "Девятая церемония «Топ-5 Авто» подарила нам новых победителей - прекрасный набор лучших автомобилей и, конечно, обладателя титула Car of the Year. Кстати, я абсолютно убежден, что наш выбор куда логичнее и правильнее европейского. Поздравляем победителей и готовимся к новому сезону, который, уверен, будет необыкновенно богат на новинки."

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