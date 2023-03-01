Назван покупатель российского завода Volkswagen

Основным претендентом на приобретение производственных мощностей Volkswagen в Калуге стала дилерская сеть «Авилон»

Формально о сделке официально еще не объявлено, это сделают через пару дней – третьего числа. Однако, как сообщает РБК, финальные договорённости практически достигнуты. К слову, на калужскую площадку претендовали, как минимум, еще двое игроков – «АФК Система» и автопроизводитель из Казахстана «Allur Auto».

К сожалению, намерения «Авилона» относительно своего нового актива также не раскрываются. Инсайдеры говорят, что производство автомобилей в Калуге будет возобновлено при участии некоторых китайских партнеров.