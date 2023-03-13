Назван потенциальный покупатель российского завода Continental

По сообщениям инсайдеров, российские активы шинного концерна Continental, включая завод в Калуге, может купить компания S8 Capital

Как сообщает «Коммерсантъ», компания Continental никак не прокомментировала вышеуказанную информацию, хотя и официально подтвердила свои намерения об уходе с рынка. С другой стороны, несколько непонятно – зачем S8 Capital понадобился шинный завод.

Поясним, S8 Capital специализируется на IT-решениях для медиа, аналитических сервисов и финансовых платформ. Да, не так давно этот холдинг стал интересоваться и производственными активами. К примеру, в прошлом году холдинг выкупил российский бизнес производителя лифтов Otis, но как сочетаются шины и лифты – непонятно.