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13 мар 2023

Назван потенциальный покупатель российского завода Continental

Назван потенциальный покупатель российского завода Continental

По сообщениям инсайдеров, российские активы шинного концерна Continental, включая завод в Калуге, может купить компания S8 Capital

Как сообщает «Коммерсантъ», компания Continental никак не прокомментировала вышеуказанную информацию, хотя и официально подтвердила свои намерения об уходе с рынка.  С другой стороны, несколько непонятно – зачем S8 Capital понадобился шинный завод.

Поясним, S8 Capital специализируется на IT-решениях для медиа, аналитических сервисов и финансовых платформ. Да, не так давно этот холдинг стал интересоваться и производственными активами. К примеру, в прошлом году холдинг выкупил российский бизнес производителя лифтов Otis, но как сочетаются шины и лифты – непонятно.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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