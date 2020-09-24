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24 сен 2020

Назван регион – лидер по угонам

Назван регион – лидер по угонам

Санкт-Петербург стал лидером страны по количеству угонов с начала пандемии коронавируса

Как сообщает пресс-служба Альфа-Страхования, на долю Санкт-Петербурга пришлось 43% случаев угона. Второе место заняла Москва — 37% случаев. В пятерку городов также попали Воронеж, Калуга и Белгород. Также были опубликованы самые угоняемые в Санкт-Петербурге автомобили. Лидером стал Hyundai Tuscon (12%), в топ-3 попали Toyota RAV4 (9%) и Hyundai Solaris (7%). Следом расположились Kia Ceed (7%), Hyundai Creta (5%), Kia Sportage (5%) и Mitsubishi Outlander (5%). Десятку дополнили Nissan Qashqai (5%), Nissan X-Trail (5%) и Toyota Camry (5%).

Между тем, страховщики сообщают, что сама динамика угонов снизилась, особенно это касается автомобилей премиум-класса. Тому способствует коронавирус и закрытие границ, что серьезно мешает перепродаже.

При написании новости использовалась информация:
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