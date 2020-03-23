Назван самый безопасный транспорт во время пандемии

По мнению специалистов, самым безопасным видом транспорта во время эпидемии COVID-19 является личный автомобиль и такси

Заразиться коронавирусом (COVID-19) можно не только воздушно-капельным путем, но и прикоснувшись к поверхности, до которой дотрагивался инфицированный человек. Симптомы болезни проявляются не сразу, поэтому внешне здоровые люди могут продолжительное время являться разносчиками вируса, сами того не зная.

В результате, больше всего шансов заразиться пневмонией — в общественном транспорте. Но директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог-инфекцонист Георгий Викулов призывает не паниковать по этому поводу, так как общественный транспорт в ближайшее время будет оборудованы специальными средствами дезинфекции.

Специалист отметил, что самым безопасным до сих пор остается личный транспорт, а среди таких средств передвижения, как такси, автобус, троллейбус или трамвай, лучше предпочесть такси. После введения обработки общественного транспорта рекомендованными Роспотребнадзором антибактериальными средствами передвигаться на нем стало безопаснее, но из-за скученности людей риск заражения все еще есть.