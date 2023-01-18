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18 янв 2023

Назван самый дорогой автомобильный бренд

Назван самый дорогой автомобильный бренд

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала очередной рейтинг Brand Finance Global 500, в который включает 500 самых дорогих брендов мира. Долгое время  в списке автомобильных компаний главенствовала  японская Toyota, но теперь концерну пришлось подвинуться

Теперь же лидерство принадлежит американскому концерна Tesla. Бренд Tesla эксперты оценили в 66,2 миллиарда долларов: это на 44% выше, чем в 2022 году. Второе место занимает Mercedes-Benz, Toyota же оказалась на третьей позиции.

Таким образом, в двадцатку самых дорогих брендов мира вошли только три марки из сферы автомобильного производства, но в топ-50 упоминаются ещё несколько: BMW (33-е место), Porsche (40-е место), Mitsubishi Group (43-е место) и Volkswagen (47-е место).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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