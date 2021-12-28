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28 дек 2021

Назван самый популярный цвет автомобиля

Назван самый популярный цвет автомобиля

Американская компания Axalta Coating Systems, занимающаяся поставками автомобильных красок, провела традиционное исследование самых популярных цветов в уходящем году. Кто оказался в лидерах?

Десять лет подряд эту строчку удерживал белый колер, в уходящем году он продолжает лидировать. Интересно другое – доля новых белых машин в мире сравнительно невысока – всего 35 процентов. Его ближайшим конкурентом можно назвать серый цвет – 19 процентов. При этом доля черных автомобилей равна доле серых, но последние занимают абсолютное большинство в Европе. К слову, пятерку лидеров замыкают синяя и серебристая краски.

 Между тем последняя стала самым популярным цветом в Южной Америке. Красному цвету отдают предпочтение жители Северной Америки. Что касается России, то как в Европе и в мире лидером является белый цвет.

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