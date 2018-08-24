Одна из интернет-площадок по продаже подержанных автомобилей задалась вопросом — какой автомобиль у российских водителей был первым в жизни. Результаты опроса, в котором приняло участие более пяти тысяч человек, оказались неожиданными

Конечно же, лидером стала Lada: автомобили этой марки были в качестве первого у каждого пятого опрошенного. Но на втором месте по популярности оказалась марка BMW - такой автомобиль был первым у каждого седьмого опрошенного (13%). На третьем месте - Audi, выбор 9% респондентов. В пятерку самых популярных марок первого автомобиля в России также вошли Toyota и Москвич (по 6%).

Оказалось, что большинство россиян в качестве первой машины предпочли новый автомобиль (57%). На втором месте по популярности - автомобили со средним возрастом от трех до пяти лет — их выбрали 18% респондентов. Наименее популярными оказались старые автомобили - от 10 лет и больше. Такие были у 11% опрошенных.

При этом большинство российских автомобилистов (47% респондентов) не были готовы тратить на первую машину больше 500 тысяч рублей. Только 20% опрошенных позволила себе автомобиль дороже 1,5 млн рублей.

Большинство начинающих автомобилистов выбирали машину с механической коробкой передач (60%). Самым распространенным типом кузова стал седан — его покупал каждый третий. За ним следуют универсал (22%) и хэтчбек (13%).

Самым популярным цветом оказался черный. Его выбрала почти четверть респондентов. В тройку популярных у россиян цветов также вошли белый (16%) и серебристый 15%. Меньше всего выбирали автомобили оранжевого (3%), коричневого (3%) и зелёного цвета (2%).

Интересно, что каждому четвертому респонденту первый автомобиль подарили. При этом, женщинам автомобили дарили чаще, чем мужчинам. 78% купили его самостоятельно.

Большинство россиян начинали свою водительскую карьеру достаточно рано - в возрасте от 18 до 20 лет (47%). Только 9% автомобилистов впервые сели за руль в 30 лет и позже.