Средний возраст легкового автомобиля в российском автопарке составляет 12,5 лет. При этом более трети (32%) автомобилей — старше 15 лет. При этом, доля отечественных автомобилей в нем неуклонно сокращается: на 1 июля 2017 года наши марки занимают 40% отечественного автопарка. Каждый пятый автомобиль — представитель сегмента SUV (кроссовер или внедорожник).

На долю машин, соответствующих экологическим стандартам не ниже Евро-4, приходится 40% от общего объема парка. При этом дизельных легковых автомобилей числится менее 5%. В стране имеется 10 региональных парков, объем каждого из которых составляет не менее 1 млн автомобилей.

Помимо Москвы (3,75 млн шт.) и Подмосковья (2,59 млн шт.), сюда также входят Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская и Свердловская области, Татарстан, Башкортостан, Челябинская и Самарская области.

Если рассматривать марочную структуру парка легковых автомобилей, то 10 марок имеют парки, превышающие 1 млн экземпляров. Прежде всего, это Lada (13,83 млн шт.) и Toyota (3,7 млн шт.). Также в эту группу попадают Nissan, Hyundai, Chevrolet, Renault, Kia, Volkswagen, Ford и Mitsubishi, показатели которых находятся в интервале 1 – 2 млн единиц.

Cамый молодой парк в России имеет Татарстан. Так, средний возраст парка легковых автомобилей в республике составляет 9,2 года. По этому показателю Татарстан опережает столицу, которая находится на втором месте рейтинга – в Москве средний возраст легковых автомобилей равен 9,8 года. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский АО (10 лет), сообщает агентство «Автостат».

Средний возраст парка в Санкт-Петербурге, Пермском крае, Самарской области и Подмосковье чуть выше, но не более 10,5 года.

В целом же в 29 субъектах РФ этот показатель ниже, чем в среднем по стране. В Белгородской области и Ингушетии он соответствует общероссийскому – 12,5 года. В остальных регионах средний возраст парка выше, чем в целом по России. Причем самый старый автопарк в стране находится на Дальнем Востоке. Так, наибольший средний возраст легковых автомобилей имеет Камчатский край – 21,4 года. Также показатель, превышающий 20 лет, отмечен в Приморском крае (20,2 года) и Еврейской АО (20,1 года).

