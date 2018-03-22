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22 мар 2018

Названа цена поездки по трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург»

Названа цена поездки по трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
Автор фото: Автодор

Трассу М-11 «Москва – Санкт-Петербург» сдадут полностью (за исключением одного участка) в декабре 2018 года. Глава госкорпорации «Автодор» (управляет платными дорогами в России) назвал стоимость проезда по ней.

Для первой категории, то есть легковых автомобилей, проезд по всей трассе составит 2000 рублей. Сергей Кельбах считает такую стоимость конкурентной. Он отметил, что ориентировочное время в пути с учетом остановок составит 6 часов.

Единственным участком, который строители не успеют сдать к декабрю этого года станет северный обход Твери. На этом участке водителям придется воспользоваться реконструируемой трассой М-10.

Общая протяженность трассы М-11 составляет 669 километров. Она соединяет Московскую кольцевую автодорогу (МКАД) и Кольцевую автомобильную дорогу вокруг Санкт-Петербурга. Расчетная скорость движения по трассе — 150 км/ч, трасса имеет от 4 до 10 полос на разных участках.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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