Названа цена проезда по перспективной трассе Москва — Казань

За проезд по всей новой трассе Москва — Казань владельцам легковых автомобилей придется заплатить 2,5 рубля за километр или 1600 рублей за всю трассу. Об этом сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире телеканала «Россия 1»

«Мы ее планируем построить всю платной. В среднем, если посчитать, то для легкового в районе 2,5 рубля за км будет стоить. Получается, если 800 км вся трасса и чуть больше 2 рубля за км — 1600 рублей», — цитирует Петушенко ТАСС. Также глава «Автодора» отметил, что на трассах госкомпании для водителей существует ряд льгот. В частности, для тех, кто пользуется транспондером, скидка на проезд по автодороге составит 20%.

Помимо этого, Петушенко подчеркнул, что вся трасса М-12 является полностью новым строительством. Автодорога позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа, тогда как сейчас этот путь занимает более 10.Весной 2020 года трассу Москва — Казань включили в перечень федеральных автодорог. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу надо ввести в эксплуатацию в 2024 году, хотя прежде срок ее сдачи был намечен на 2027-й.