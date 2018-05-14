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14 май 2018

Названа дата открытия Крымского моста

Названа дата открытия Крымского моста
Автор фото: Росавтодор

Росавтодор объявил о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту будет запущено послезавтра, 16 мая этого года. В начале по нему будет разрешено движение легкового автотранспорта и пассажирских автобусов.

Движение откроют в 05:30 по московскому времени 16 мая, то есть на полгода раньше запланированного. Грузовой автотранспорт пока по-прежнему будет перемещаться на паромах: его доступ на мост планируется разрешить в ноябре этого года.

Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива – по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Остановка на мосту запрещена.

Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту – в 4:30 утра 16 мая. Чтобы проехать к мосту со стороны Краснодарского края, необходимо двигаться по федеральной трассе А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове. Далее 40 км по автоподходу к Крымскому мосту. Со стороны Республики Крым движение начинается от развязки на существующей трассе «Симферополь - Керчь» и далее 8,6 км до Крымского моста.
 

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При написании новости использовалась информация:
Росавтодор

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