Названа дата премьеры гиперкара Chaos

Греческая компания SP Automotive назвала дату премьеры Chaos — машины, которую разработчики называют «ультракаром». Премьера состоится 1 ноября 2021 года.

На звание «Ультракара» в SP Automotive претендуют хотя бы потому, что мощность автомобиля превысит отметку в две тысячи лошадиных сил. Такие показатели будут обеспечиваться мощным двигателем V10 с двойным турбонаддувом. К сожалению, производитель не дает никаких подробностей о моторе, заявляя лишь, что в его конструкции будет активно применяться титан и карбон. Мало информации и по внешнему виду спорткара. Нам известно лишь то, что многие элементы будут изготовлены при помощи технологии 3D-печати.

Впрочем, инсайдеры уже делятся и динамическими характеристиками. По неподтвержденным данным автомобиль способен разменять первую сотню менее чем за две секунды. Максимальная скорость должна пробить отметку в четыреста километров в час. Также в SP Automotive собираются побить ряд рекордов среди серийных машин: в дрэге на 402 метра, по абсолютной скорости и по времени прохождения Нюрбург­ринга.