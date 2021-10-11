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11 окт 2021

Названа дата премьеры гиперкара Chaos

Названа дата премьеры гиперкара Chaos
Автор фото: фирма-производитель

Греческая компания SP Automotive назвала дату премьеры Chaos — машины, которую разработчики называют «ультракаром». Премьера состоится 1 ноября 2021 года.

На звание «Ультракара» в SP Automotive претендуют хотя бы потому, что мощность автомобиля превысит отметку в две тысячи лошадиных сил. Такие показатели будут обеспечиваться мощным двигателем V10 с двойным турбонаддувом.  К сожалению,  производитель не дает никаких подробностей о  моторе, заявляя лишь, что в его конструкции будет активно применяться титан и карбон. Мало информации и по внешнему виду спорткара. Нам известно лишь то, что многие элементы будут изготовлены при помощи технологии 3D-печати.

Впрочем, инсайдеры уже делятся и динамическими характеристиками. По неподтвержденным данным автомобиль способен разменять первую сотню менее чем за две секунды.  Максимальная скорость должна пробить отметку в четыреста километров в час. Также в SP Automotive собираются побить ряд рекордов среди серийных машин: в дрэге на 402 метра, по абсолютной скорости и по времени прохождения Нюрбург­ринга.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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