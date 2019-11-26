Названа дата производства нового отечественного электрокара

Серийное производство нового доступного российского электрокара Zetta стартует в первом квартале 2020 года

По словам главы Минпромторга, Дениса Мантурова, на данный момент сертификация машины находится на финальном этапе. «Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», — Приводит РБК слова чиновника.

Трехдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса на 99% состоит из российских деталей. Новинку оснастят четырьмя мотор-колесами. В сумме агрегаты будут выдавать 98 л. с. и 800 Н•м крутящего момента. Без подзарядки машина сможет проехать до 200 километров. Сообщается, что трехдверный автомобиль полностью состоит из российских деталей, а сборка автомобиля будет налажена в Тольятти.