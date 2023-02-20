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20 фев 2023

Названа дата возобновление продаж Lada Vesta

Названа дата возобновление продаж Lada Vesta

Российские автодилеры раскрыли срок старта продаж Lada Vesta 2023 года. Модель в обновленной версии с приставкой NG (New Generation, или «новое поколение») появится уже в середине весны нынешнего года.

Наши коллеги из Autonews называют более конкретные даты – нынешний апрель.  По началу в салонах появятся модели с 8-клапанным, 90-сильным двигателем, который будет работать в паре с 5-ступенчатой коробкой передач.  Такая связка знакома многим по моделям Granta и Largus.

При этом в оснащение Vesta войдет антиблокировочная система тормозов – этого узла нет на Грантах и «Нивах». Также автомобиль будет оснащен цифровой приборной панелью, производство которой организует компания «Итэлма».

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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