Названа дата возобновление продаж Lada Vesta

Российские автодилеры раскрыли срок старта продаж Lada Vesta 2023 года. Модель в обновленной версии с приставкой NG (New Generation, или «новое поколение») появится уже в середине весны нынешнего года.

Наши коллеги из Autonews называют более конкретные даты – нынешний апрель. По началу в салонах появятся модели с 8-клапанным, 90-сильным двигателем, который будет работать в паре с 5-ступенчатой коробкой передач. Такая связка знакома многим по моделям Granta и Largus.

При этом в оснащение Vesta войдет антиблокировочная система тормозов – этого узла нет на Грантах и «Нивах». Также автомобиль будет оснащен цифровой приборной панелью, производство которой организует компания «Итэлма».