Названа самая частая ошибка водителей при оформлении цифрового пропуска

В департаменте транспорта посоветовали водителям проверять перед каждой поездкой привязку номера автомобиля к цифровому пропуску

Самой частой ошибкой водителей при привязке автомобиля к цифровому пропуску стал неправильный ввод номерного знака машины. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта. «Например, водитель неправильно ввел регион (777 вместо 77) или пропущена буква», — пояснили в ведомстве.

В департаменте транспорта посоветовали водителям проверять перед каждой поездкой привязку номера автомобиля к цифровому пропуску. В ведомстве напомнили, что в Москве это можно сделать с помощью специального чат-бота в Telegram. Такая проверка занимает несколько секунд.

Кроме этого, новый сервис для проверки привязки номера автомобиля к цифровому пропуску появился на официальном сайте московской мэрии. Для проверки актуальности электронного документа необходимо ввести в специальное поле регистрационный номер транспортного средства.