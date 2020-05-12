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12 май 2020

Названа самая частая ошибка водителей при оформлении цифрового пропуска

Названа самая частая ошибка водителей при оформлении цифрового пропуска

В департаменте транспорта посоветовали водителям проверять перед каждой поездкой привязку номера автомобиля к цифровому пропуску

Самой частой ошибкой водителей при привязке автомобиля к цифровому пропуску стал неправильный ввод номерного знака машины. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта. «Например, водитель неправильно ввел регион (777 вместо 77) или пропущена буква», — пояснили в ведомстве.

В департаменте транспорта посоветовали водителям проверять перед каждой поездкой привязку номера автомобиля к цифровому пропуску. В ведомстве напомнили, что в Москве это можно сделать с помощью специального чат-бота в Telegram. Такая проверка занимает несколько секунд.

Кроме этого, новый сервис для проверки привязки номера автомобиля к цифровому пропуску появился на официальном сайте московской мэрии. Для проверки актуальности электронного документа необходимо ввести в специальное поле регистрационный номер транспортного средства.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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