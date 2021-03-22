Названа степень эффективности дорожных камер

Комплексы, которые фиксируют использование мобильного телефона за рулем и непристегнутый ремень безопасности, появились не так давно, однако уже доказали свою эффективность

Более двенадцати тысяч штрафов было выписано водителям-нарушителям на основе данных с камер за первые месяцы текущего года (январь-февраль). Большая часть из них касается ремней безопасности. За мобильный телефон оштрафовали лишь немногим больше шестисот водителей. К слову, на момент запуска подобных комплексов их насчитывалось около восьми, а теперь их уже почти тридцать. Более того их количество продолжает увеличиваться. Пока они действуют только в Москве, но вскоре «пропишутся» и в регионах.

Напомним, что в Феврале в ГИБДД и ЦОДД стали поступать многочисленные жалобы на неправомерность штрафов с тех самых камер. Из-за сбоя в сенсорах камера не замечала ремень, особенно когда он сливался с одеждой.