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22 мар 2021

Названа степень эффективности дорожных камер

Названа степень эффективности дорожных камер

Комплексы, которые фиксируют использование мобильного телефона за рулем и непристегнутый ремень безопасности, появились не так давно, однако уже доказали свою эффективность

Более двенадцати тысяч штрафов было выписано водителям-нарушителям на основе данных с камер за первые месяцы текущего года (январь-февраль). Большая часть из них касается ремней безопасности. За мобильный телефон оштрафовали лишь немногим больше шестисот водителей.  К слову, на момент запуска подобных комплексов их насчитывалось около восьми, а теперь их уже почти тридцать. Более того их количество продолжает увеличиваться. Пока они действуют только в Москве, но вскоре «пропишутся» и в регионах.

Напомним, что в Феврале в ГИБДД и ЦОДД стали поступать многочисленные жалобы на неправомерность штрафов с тех самых камер. Из-за сбоя в сенсорах камера не замечала ремень, особенно когда он сливался с одеждой.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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