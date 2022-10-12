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12 окт 2022

Названа стоимость платного проезда от Москвы до Казани

Названа стоимость платного проезда от Москвы до Казани

Поездка от Москвы до Казани по новой платной магистрали М-12 обойдётся водителю легкового автомобиля примерно в 3 тысячи рублей.

Как сообщают РИА «Новости», со ссылкой на замглавы правления «Автодора» по операторской деятельности Константина Макиева, данная цифра установлена без учета каких-либо скидок. То есть при использовании, скажем, транспондера стоимость проезда может оказаться ниже на 10-15 процентов.

Длина трассы М-12 составляет 823 километра. С учётом запланированного скоростного режима с лимитом 110 км/ч она позволит добраться от Москвы до Казани примерно за 6 с половиной часов.

При написании новости использовалась информация:
РИА "Новости"

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