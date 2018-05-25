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25 май 2018

Названа стоимость проезда по самому длинному участку М-11

Названа стоимость проезда по самому длинному участку М-11
Автор фото: Автодор

В июне этого года «Автодор» сдаст в эксплуатацию самый длинный на сегодня участок платной трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург. Он будет пролегать по территории Тверской и Нижегородской областей.

Длина участка составит 200 километров, он станет продолжением уже открытых платных обходов Торжка и Вышнего Волочка. Таким образом, общая длина участка составит 330 километров: почти половину от всей протяженности трассы М-11, общая протяженность которой составит 669 километров.

В «Автодоре» уже определили тарифы на проезд по всему 330-километровому участку. При оплате наличными или банковской картой проезд для легковой машины днем обойдется в 660 рублей. Для обладателей транспондера T-Pass, выпущенного «Автодором», сумма снижается до 356,4-396 рублей (в зависимости от скидок по программам лояльности). Обладателям транспондеров других операторов дорог скидка на проезд составит 20%, то есть заплатить придется 528 рублей.

В настоящее время на всем 330-километровом участке есть лишь четыре автоматические АЗС, оплата на которых доступна исключительно по банковским картам. При этом, доступны там лишь бензин Аи-95 и дизтопливо. На участке есть одно кафе (262 километр по обе стороны), а также оборудованы 11 площадок для отдыха с туалетами.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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