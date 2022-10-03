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3 окт 2022

Названы автомобильные запчасти, которые оказались в дефиците

Названы автомобильные запчасти, которые оказались в дефиците

Наиболее востребованные в России запчасти подорожали более чем вдвое, при этом в дефиците оказались, к примеру, детали кузова, лобовые стёкла и расходные материалы

Как сообщают "РИА Новости", в среднем цена на запчасти для иномарок подскочила сразу на тридцать процентов. Некоторые позиции подорожали куда сильнее -  к примеру, тормозные колодки для Kia Rio и Hyundai Solaris теперь стоят на 65 процентов чем раньше, а фирменные моторные масла для тех же автомобилей  подорожали на 40 процентов.

Что касается дефицита, то он в большей степени касается автомобилей премиальных марок. Скажем,  для некоторых Mercedes-Benz категорически не хватает лобовых стекол, к слову, на рынке цена на эту деталь доходит до миллиона  рублей.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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