Названы дорогие автомобили с самыми худшими интерьерами

Американские СМИ провели специальный опрос, в котором поинтересовалось у читателей, какие премиальные автомобили обладают худшими интерьерами с точки зрения отделочных материалов, эргономики и комфорта. В результате был составлен рейтинг из 20 моделей, которые подверглись серьезной критике.

Лидером стал «итальянец»- Maserati Ghilbi. Народные критики сравнили его салон с Ford Mustang начала нулевых. Далее идет внутреннее убранство внедорожного лимузина Aznom Palladium, построенного на базе Dodge Ram – здесь люди однозначно сошлись во мнении, что, несмотря на полтора миллиона долларов, автомобиль все равно остался «Рамом», с не слишком дорогой отделкой.

Вообще «докопаться» дошло до многих моделей – 911-й «Порш» просто оказался не слишком премиальным, а на Mercedes GLK обнаружили не слишком стойкую к механическим воздействиям кожу. Пожалуй, самым забавным комментарием пользователи одарили Ferrari F40, дескать, там даже намека на интерьер нет.