Названы наиболее аварийные улицы столицы

Страховщики проанализировали улицы Москвы, на которых чаще остальных происходят ДТП. Лидером по аварийности стал Ленинский проспект, именно на нем водители зачастую разгоняются

На втором по количеству ДТП месте - Проспект Мира. Это связано с тем, что плотный трафик на нем идет в сторону Королева, Мытищ и Ростокино. Третье место занял Ленинградский проспект. Пятерку замыкают Профсоюзная и Люсиновская улицы.

Эксперты утверждают, что движение в Москве изменилось в лучшую сторону. Осенью будут запущены еще несколько транспортных развязок, которые призваны снизить автомобильный трафик и разгрузить аварийно опасные улицы Москвы.