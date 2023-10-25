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25 окт 2023

Названы победители премии “ТОП-5 АВТО”. Не обошлось без сенсации!

Названы победители премии “ТОП-5 АВТО”. Не обошлось без сенсации!

24 октября состоялась одиннадцатая по счету ежегодная церемония вручения Национальнои? премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО 2023». Члены жюри не только выбрали лучшие автомобили в различных категориях, но и в четве?ртыи? раз за историю премии присудили титул CAR OF THE YEAR - «Автомобиль года»

Номинации:

  • «Компактный автомобиль/кроссовер» одержал победу “Москвич 3”.
  • «Среднеразмерный автомобиль/кроссовер» победила модель Omoda C5.
  • «Большой автомобиль/кроссовер» победа досталась автомобилю TANK 300.
  • «Электрический автомобиль» лучшим назван Evolute i-JOY.
  • «Комерческий автомобиль» награды удостоен ГАЗ Соболь NN.


В специальнои? номинации «Лучший PR-департамент автопроизводителя» победа досталась компании Omoda. В этои? категории члены жюри оценивают уровень профессионализма сотрудников PR-служб автомобильных компании?, их умение выстраивать оперативную и эффективную коммуникацию между автопроизводителем и журналистами. Во второи? специальнои? номинации «Лучший департамент маркетинга автопроизводителя» награда присуждена компании Exeed. В третьеи? специальнои? номинации «Авто-персона года», которая вручается за большие достижения в области автомобильного дела в России, премию получил Максим Юрьевич Соколов, президент и генеральныи? директор компании «АВТОВАЗ».

Главным событием церемонии стало присуждение экспертным жюри «ТОП-5 АВТО» титула «Автомобиль года» (CAR OF THE YEAR). По результатам голосования его получает лучшии? автомобиль из представленных в шорт-листах по всем категориям. В этот раз не обошлось без сенсации?. Голоса членов жюри разделились поровну и были названы имена сразу двух победителеи?: OMODA C5 и TANK 300.
 

При написании новости использовалась информация:
ТОП-5 АВТО

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