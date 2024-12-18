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18 дек 2024

Названы победители специального проекта «Протестировано Discovery»

Названы победители специального проекта «Протестировано Discovery»
Автор фото: Discovery Russia

17 декабря в рамках церемонии вручения Национальной экспертной премии GOLD STARS Discovery были объявлены победители специального проекта «Протестировано Discovery». Эксперты и члены редакционного совета журнала Discovery в течение года оценивали проекты, транспортные средства и инфраструктуру, которые играют ключевую роль в развитии туризма и гостеприимства на территории России

Наивысшую оценку и награды победителей получили:

  • Цифровой туристический сервис RUSSPASS – современный планировщик путешествий, объединивший все необходимые инструменты для подготовки идеального отдыха.
  • ГБУ СО «ТИЦ» Самарская область – департамент туризма, показавший лучшие результаты в поддержке и развитии туристической отрасли региона.
  • FOTON TUNLAND – «Пикап года», признанный за надежность и универсальность экспертами журнала Discovery.
  • CHERY TIGGO 8 PRO MAX – «Внедорожник года», отмеченный как оптимальный выбор для бездорожья и городской среды.

Проект «Протестировано Discovery» подчеркнул важность инновационных решений и качественной инфраструктуры в туристической отрасли России, а также отметил лучшие примеры их реализации.

При написании новости использовалась информация:
Discovery Russia

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