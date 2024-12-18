Названы победители специального проекта «Протестировано Discovery»

17 декабря в рамках церемонии вручения Национальной экспертной премии GOLD STARS Discovery были объявлены победители специального проекта «Протестировано Discovery». Эксперты и члены редакционного совета журнала Discovery в течение года оценивали проекты, транспортные средства и инфраструктуру, которые играют ключевую роль в развитии туризма и гостеприимства на территории России
Наивысшую оценку и награды победителей получили:
- Цифровой туристический сервис RUSSPASS – современный планировщик путешествий, объединивший все необходимые инструменты для подготовки идеального отдыха.
- ГБУ СО «ТИЦ» Самарская область – департамент туризма, показавший лучшие результаты в поддержке и развитии туристической отрасли региона.
- FOTON TUNLAND – «Пикап года», признанный за надежность и универсальность экспертами журнала Discovery.
- CHERY TIGGO 8 PRO MAX – «Внедорожник года», отмеченный как оптимальный выбор для бездорожья и городской среды.
Проект «Протестировано Discovery» подчеркнул важность инновационных решений и качественной инфраструктуры в туристической отрасли России, а также отметил лучшие примеры их реализации.