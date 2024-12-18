Названы победители специального проекта «Протестировано Discovery»

17 декабря в рамках церемонии вручения Национальной экспертной премии GOLD STARS Discovery были объявлены победители специального проекта «Протестировано Discovery». Эксперты и члены редакционного совета журнала Discovery в течение года оценивали проекты, транспортные средства и инфраструктуру, которые играют ключевую роль в развитии туризма и гостеприимства на территории России