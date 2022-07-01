Названы потенциальные тарифы страхования для самокатов

Электрические самокаты, они же СИМы (средства индивидуальной мобильности) давно пытаются приравнять к полноценным транспортным средствам – ввести отдельные права, страхование и так далее.

Надо сказать, что аналитики многих страховых компаний уже просчитали возможную стоимость полиса ОСАГО для электрического самоката. В среднем вилка цен расположилась от семи до пятнадцати тысяч рублей. То есть, получается, что полис для самоката сопоставим с полисом ОСАГО на обычную машину.

Такие расценки легко объяснимы – страховщики считают, что вероятность наступления аварийных случаев в области СИМ крайне высока. По этим же причинам страховщики прогнозируют и аналогичный лимит выплат — до 500 тысяч рублей.