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1 июл 2022

Названы потенциальные тарифы страхования для самокатов

Названы потенциальные тарифы страхования для самокатов

Электрические самокаты, они же СИМы (средства индивидуальной мобильности) давно пытаются приравнять к полноценным транспортным средствам – ввести отдельные права, страхование и так далее.

Надо сказать, что аналитики многих страховых компаний уже просчитали возможную стоимость полиса ОСАГО для электрического самоката. В среднем  вилка цен расположилась от семи до пятнадцати тысяч рублей. То есть, получается, что полис для самоката сопоставим с полисом ОСАГО на обычную машину.

Такие расценки легко объяснимы – страховщики считают, что вероятность наступления аварийных случаев в области СИМ крайне высока. По этим же причинам страховщики прогнозируют и аналогичный лимит выплат — до 500 тысяч рублей.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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