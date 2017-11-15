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15 ноя 2017

Названы регионы, где чаще всего оформляют ДТП без гаишников

Названы регионы, где чаще всего оформляют ДТП без гаишников

Страховщики назвали регионы, где водители чаще всего оформляют мелкие аварии не вызывая на место ДТП сотрудников Госавтоинспекции, то есть прибегают к европротоколу. Несмотря на то, что максимальная сумма выплат по европротоколу действует в Москве, в лидерах по частоте обращений оказалась Ростовская область. Здесь в 42% мелкие аварии оформляются по европротоколу.

На втором месте Самарская область (40%), замыкает первую тройку Свердловская область (39%). Четвертое место делят между собой Москва и Московская область, здесь к европротоколу прибегают в трети случаев.

Впрочем, в количественном исчислении в лидерах остается Москва, где количество оформленных европротоколов за первые девять месяцев этого года составило 44 472 (+25%). Связано это с тем, что в столице России зарегистрировано больше всего автомобилей, а значит и аварии случаются чаще. На втором месте Московская область с 22 305 европротоколами (+23%), на третьем — Санкт-Петербург (18 436, +8%).

Всего в России за 9 месяцев 2017 года европротокол оформили 389 тыс. автовладельцев, что на 32% больше, чем годом ранее. Сумма выплат составила 8,6 млрд рублей, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя выплата при оформлении европротокола за год практически не изменилась и составила 22,7 тысяч рублей.

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При написании новости использовалась информация:
РСА

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