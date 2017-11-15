Страховщики назвали регионы, где водители чаще всего оформляют мелкие аварии не вызывая на место ДТП сотрудников Госавтоинспекции, то есть прибегают к европротоколу. Несмотря на то, что максимальная сумма выплат по европротоколу действует в Москве, в лидерах по частоте обращений оказалась Ростовская область. Здесь в 42% мелкие аварии оформляются по европротоколу.

На втором месте Самарская область (40%), замыкает первую тройку Свердловская область (39%). Четвертое место делят между собой Москва и Московская область, здесь к европротоколу прибегают в трети случаев.

Впрочем, в количественном исчислении в лидерах остается Москва, где количество оформленных европротоколов за первые девять месяцев этого года составило 44 472 (+25%). Связано это с тем, что в столице России зарегистрировано больше всего автомобилей, а значит и аварии случаются чаще. На втором месте Московская область с 22 305 европротоколами (+23%), на третьем — Санкт-Петербург (18 436, +8%).

Всего в России за 9 месяцев 2017 года европротокол оформили 389 тыс. автовладельцев, что на 32% больше, чем годом ранее. Сумма выплат составила 8,6 млрд рублей, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя выплата при оформлении европротокола за год практически не изменилась и составила 22,7 тысяч рублей.