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24 мар 2021

Названы регионы, где водителям стоит бояться сосулек

Названы регионы, где водителям стоит бояться сосулек

Страховые компании подготовили рейтинг российских регионов, где был зафиксирован наибольший процент обращений, связанных с падением ледяных глыб на автомобили

Лидирующие позиции в анти-рейтинге занял Санкт-Петербург. На северную столицу  и прилегающие области приходится 32 процента заявок. Серебро и бронзу получают Приморье и Хабаровский край. В цифрах на эти регионы приходится по 12 и 10 процентов заявок.  Предвкушаем вопрос – какое место заняла Москва. Отвечаем -  всего лишь седьмое.

К слову, страховщики даже выдвинули объяснение первому месту Петербурга, как оказалось, климат здесь – не главное. Высокий процент обращений связывают с особен¬ностью застройки. Крыши в исторической части города покатые, а дворы и тротуары тесные.  Между тем, совсем недавно депутаты Государственной Думы  выступили с новой законодательной инициативой -  расширить покрытие ОСАГО на повреждения, полученные автомобилями из-за неэффективной работы коммунальных служб.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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