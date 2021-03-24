Названы регионы, где водителям стоит бояться сосулек

Страховые компании подготовили рейтинг российских регионов, где был зафиксирован наибольший процент обращений, связанных с падением ледяных глыб на автомобили

Лидирующие позиции в анти-рейтинге занял Санкт-Петербург. На северную столицу и прилегающие области приходится 32 процента заявок. Серебро и бронзу получают Приморье и Хабаровский край. В цифрах на эти регионы приходится по 12 и 10 процентов заявок. Предвкушаем вопрос – какое место заняла Москва. Отвечаем - всего лишь седьмое.

К слову, страховщики даже выдвинули объяснение первому месту Петербурга, как оказалось, климат здесь – не главное. Высокий процент обращений связывают с особен¬ностью застройки. Крыши в исторической части города покатые, а дворы и тротуары тесные. Между тем, совсем недавно депутаты Государственной Думы выступили с новой законодательной инициативой - расширить покрытие ОСАГО на повреждения, полученные автомобилями из-за неэффективной работы коммунальных служб.