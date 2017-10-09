Автомобильный портал Motorpage
9 окт 2017

Названы регионы России с самым экологичным автопарком

Названы регионы России с самым экологичным автопарком

Российские власти в ближайшие годы хотят ужесточить требования к экологичности транспортных средств. Помимо различных программ по переводу техники на газомоторное топливо и развития сегмента электромобилей, есть и планы по ограничению эксплуатации старых машин.

Так, им могут ограничить въезд в некоторые районы городов и даже целые мегаполисы, запретить въезд на курорты, а идея ввести экологический налог на автомобили витает в воздухе не первый год.

Однако взглянув на то, как дела обстоят с количеством автомобилей, которые удовлетворяют более менее современным экологическим стандартам (то есть Евро-4 и выше) становится понятно, что запретами власти лишат возможности использовать автомобили более половины россиян. По данным аналитиков агентства «Автостат» на сегодня в России зарегистрировано 17 млн автомобилей стандарта Евро-4 и выше, что составляет всего 40% от общего автопарка страны.

Регионы с самыми экологичными автопарками: те, гда продается больше всего новых автомобилей. Это Москва (62,5%), Санкт-Петербург (60,1%), Московская область (54,4%) и, как ни странно, Ханты-Мансийский автономный округ (53,9%).

Хуже всего с экологичными автомобилями дела обстоят на Дальнем Востоке и Сибири. Самые маленькие автопарки с современными машинами находятся в Магадской области (15,3%), Забайкальском крае (15,7%), Еврейской автономной области (16,1%), на Алтае (16,3%) и в Тыве (16,5%).
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...
Suzuki Celerio

Suzuki обновила свою самую доступную модель

09 октября 2017
Daihatsu DN Trec

Daihatsu готовит новый кроссовер

09 октября 2017
Mercedes-Benz А-класса

Известна дата премьеры следующего поколения Mercedes-Benz A-класса

09 октября 2017
ОСАГО

Полис ОСАГО на три года: Минфин открыл первые секреты

09 октября 2017
Aston Martin Valkyrie

Aston Martin переманил специалистов Ferrari

09 октября 2017
General Motors

GM представила автономную грузовую платформу на водороде

09 октября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Porsche Panamera Sport Turismo - porsche panamera sport turismo 2018 мечты сбываются? Тест драйв
09 октября 2017

Porsche Panamera Sport Turismo
"Мечты сбываются?"
SsangYong XLV - ssangyong xlv 2017 без ложной скромности
Тест драйв
06 октября 2017

SsangYong XLV
"Без ложной скромности"
Volkswagen Caddy - volkswagen caddy family maxi 2016 друг семьи
Тест драйв
05 октября 2017

Volkswagen Caddy
"Друг семьи"
Suzuki SX4 - автопутешествия на suzuki. на родине нарзана
Автопутешествия
29 сентября 2017

Suzuki SX4
"На родине Нарзана"

Написано новостей:

1 9 8 7 5