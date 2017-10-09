Российские власти в ближайшие годы хотят ужесточить требования к экологичности транспортных средств. Помимо различных программ по переводу техники на газомоторное топливо и развития сегмента электромобилей, есть и планы по ограничению эксплуатации старых машин.

Так, им могут ограничить въезд в некоторые районы городов и даже целые мегаполисы, запретить въезд на курорты, а идея ввести экологический налог на автомобили витает в воздухе не первый год.

Однако взглянув на то, как дела обстоят с количеством автомобилей, которые удовлетворяют более менее современным экологическим стандартам (то есть Евро-4 и выше) становится понятно, что запретами власти лишат возможности использовать автомобили более половины россиян. По данным аналитиков агентства «Автостат» на сегодня в России зарегистрировано 17 млн автомобилей стандарта Евро-4 и выше, что составляет всего 40% от общего автопарка страны.

Регионы с самыми экологичными автопарками: те, гда продается больше всего новых автомобилей. Это Москва (62,5%), Санкт-Петербург (60,1%), Московская область (54,4%) и, как ни странно, Ханты-Мансийский автономный округ (53,9%).

Хуже всего с экологичными автомобилями дела обстоят на Дальнем Востоке и Сибири. Самые маленькие автопарки с современными машинами находятся в Магадской области (15,3%), Забайкальском крае (15,7%), Еврейской автономной области (16,1%), на Алтае (16,3%) и в Тыве (16,5%).

