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27 апр 2018

Названы регионы с наибольшим количеством машин на душу населения

Названы регионы с наибольшим количеством машин на душу населения

Аналитики агентства «Автостат» подсчитали, что на тысячу жителей в России 293 автомобилей. При этом аж в 38 регионах данный показатель выше общероссийского

Лидирует тут Карелия, которая имеет наибольшую обеспеченность легковыми автомобилями в стране – 353 единицы на 1000 человек. За ней следуют Псковская и Калужская области (по 351 шт.), немного уступает им Подмосковье (350 шт.).

Отметим также, что в Москве и Санкт-Петербурге обеспеченность легковыми автомобилями тоже оказывается выше, чем в среднем по РФ (297 и 317 шт. соответственно). А вот сразу в четырех субъектах этот показатель равен общероссийскому: Башкортостан, Свердловская, Омская и Томская области (по 293 шт.).

В остальных российских регионах обеспеченность легковыми автомобилями ниже среднего уровня. Причем наиболее характерно это для республик Северного Кавказа. Так, в Чечне самая низкая в стране обеспеченность легковыми автомобилями на 1000 человек – 137 единиц. В соседних Ингушетии и Дагестане данный показатель составляет 151 и 178 штук соответственно. Кроме них, еще менее 200 легковых автомобилей на тысячу местных жителей приходится в Тыве (189 шт.) и Карачаево-Черкессии (199 шт.).

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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