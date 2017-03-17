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17 мар 2017

Названы регионы с самым старым автопарком

Названы регионы с самым старым автопарком

По результатам исследования аналитического агентства «Автостат», средний возраст российского парка легковых автомобилей составил 12,9 лет, что несколько превышает аналогичный показатель прошлого года

Разумеется, «средняя температура по больнице» от региона к региону разница, поэтому на днях агентство опубликовало более подробные данные.

Так по состоянию на первое января нынешнего года, обладателем самого молодого парка легковых автомобилей стал Татарстан. Средний возраст зарегистрированных там автомобилей составляет 9,6 лет, и опережает Москву, где средний возраст автопарка составляет 10,2 года и находится на втором месте в рейтинге.

На третьей строчке находится Ханты-Мансийский автономный округ, где этот показатель составляет 10,3 года, а самые старые автомобили, как показало исследование, находятся на Дальнем Востоке. Самый старый автопарк в стране зарегистрирован на Камчатке, где средний возраст автомобиля составляет 21,6 лет! Помимо этого за 20 лет возраст перевалил еще в двух регионах: в Приморском крае он составил 20,5 лет, а в Еврейском автономном округе 20,3 года.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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