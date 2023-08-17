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17 авг 2023

Названы регионы с самыми аккуратными водителями

Названы регионы с самыми аккуратными водителями

Российский союз автостраховщиков (РСА) провел анализ договоров ОСАГО, на основе которого выпустил данные о безаварийных водителях

Возглавляют список субъектов федерации с наибольшим количеством безаварийных водителей Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Больше всего аварийных водителей было зафиксировано в Чечне, Дагестане, Тыве, Ингушетии, а также в некоторых дальневосточных и сибирских регионах.

При заключении договора ОСАГО за безаварийную езду на протяжении десяти лет водители получают максимальную скидку. Дисконт высчитывается с помощью коэффициента бонус-малус (КБМ). Водители могут  рассчитывать на максимальную скидку в 54% при минимальном коэффициенте КБМ 0,46. Согласно данным РСА, доля водителей с наименьшим коэффициентом КБМ в субъектах РФ составляет: Москва - 45%, Подмосковье - 41%, Санкт-Петербург - 41%, Ленинградская область - 39%, Новосибирская область - 37%, Красноярский край - 35%, Кемеровская область - 34%, Рязанская область - 34%, Томская область - 34%, Калининградская область - 33%.

Возглавили антирейтинг самых аварийных водителей Чечня - 2,6%, Дагестан -   3,6%, Ингушетия - 4,9%, Тува - 5,3%, Кабардино-Балкария - 11,2%, Северная Осетия—Алания - 11,2%, Забайкальский край - 12%, Магаданская область - 12%, Якутия - 12%, Бурятия - 12% и Еврейская автономная область - 15%.

По заявлению президента РСА Евгения Уфимцева, заниженные показатели говорят о наличии в регионе системной проблемы либо с подготовкой водителей, либо с дорожными условиями, либо в связи с мошенническими действиями.

Однако данные РСА полностью не отображают реальную ситуацию на дорогах. В некоторых регионах водители не покупают ОСАГО из-за низкого уровня жизни и высоких тарифах автострахования.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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