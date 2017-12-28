Из-за кризиса и падения курса рубля автомобили из России стало выгодно экспортировать. Что и доказывает 35-процентный рост поставок легковых транспортных средств автопроизводителями из нашей страны. В январе-ноябре на экспорт было поставлено 36 950 новых легковушек.

Как это не удивительно, но лидером по объемам экспорта является не отечественная Lada, а Skoda, которая экспортировала из России за первые 11 месяцев этого года более 15 тысяч автомобилей со сборочного производства в Нижнем Новгороде. Речь идет о кроссоверах Skoda Yeti, сборка которых в этом году прекращается. На чехов пришлось 42,4% в общем объеме экспорта новых легковушек.

На втором месте находится отечественная Lada с долей 25,3%, а замыкает тройку лидеров Renault (9,2%). Помимо них, по данным агентства «Автостат» в первую пятерку экспортеров также вошли Hyundai (5,2%) и Volkswagen (4,9%).

Первая пятерка стран российского экспорта легковых автомобилей в 2017 году выглядит следующим образом: Чехия (42,3%), Украина (9,3%), Латвия (8,8%), ОАЭ (8,1%) и Венгрия (3,7%).