Названы российские регионы, где заработают беспилотные такси

Пилотный проект по запуску беспилотных такси стартует в России уже в нынешнем году. Роль пилотных территорий взяли на себя четыре региона – Подмосковье, Краснодарский край, Татарстан и наша столица

К сожалению, не сообщается какие-именно компании займутся пилотным запуском проекта. В целом, работающие решения есть у «Яндекса», но в то же время недавно подобный транспорт был представлен и структурой «Сберавто». Прототипы намотали сотни тысяч тестовых километров по различным дорогам.

В целом, в минэкономразвития придерживаются мнения, что беспилотники являются крайне востребованным предметом с коммерческой точки зрения. Кроме того в министерстве заявляют о том, что вскоре сфера применения беспилотного транспорта будет расширена – его планируют внедрять и в области медицины.