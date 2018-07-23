Что такое «мужской» автомобиль? Как выяснили аналитики, самые «мужские» автомобильные марки в России совсем не обязательно выпускают спорткары или брутальные внедорожники с пикапами.

Самой «мужской» маркой автомобиля является Subaru, у которой 95,1% владельцев – мужчины и лишь 4,9% - женщины. На втором месте по этому показателю находится Jeep (94,6%), от которого немного отстает Toyota (94,2%). Пятерку лидеров по этому показателю замыкают Infiniti (93,4%) и Honda (92,9%). Кроме них, в первую десятку попали УАЗ (92,4%), Lexus (92,2%), Mitsubishi (92%), Mercedes-Benz (91,4%) и Volvo (91,3%).

А вот у Chery самая женская аудитория: 22,1% собственников автомобилей этой китайской марки — женщины. На втором месте по этому показателю находится Daewoo (19,5%). Далее практически с одинаковыми результатами следуют Datsun и Lifan (17,4% и 17,2% соответственно), а замыкает пятерку лидеров Peugeot (16,6%). Кроме перечисленных марок, в топ-10 самых «женских» входят: Citroen (15,3%), Suzuki (14,4%), Geely (14%), Hyundai (13%) и Opel (12%).

В ходе исследования, проведенного агентством «Автостат, было суммарно обработано более 180 тысяч анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. Опросы проводились в период с 2015 по 2018 годы, при этом учитывались марки, количество анкет по которым составило не менее 300 штук. Отметим также, что количество мужчин, принявших участие в опросе, значительно превосходило число женщин-участниц (90,4% и 9,6% соответственно).