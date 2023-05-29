Названы самые аварийные дороги Москвы

Самой аварийной московской трассой по-прежнему остаётся МКАД. Впрочем, в первом квартале 2023 года количество ДТП на столичных дорогах сократилось на 21% по сравнению с тем же периодом 2022-го

Вернемся к самим дорогам. После МКАД лидером по аварийности идет Варшавское шоссе, где зафиксировано два процента от всех ДТП. Замыкает же тройку антирейтинга проспект Мира, где с января по март зарегистрировано 1,4% аварий.

Любопытный факт, «аварийность» МКАД пытаются снизить который год подряд. Еще в 2021 году департамент транспорта планировал полностью покрыть территорию МКАД камерами видеонаблюдения, а также строго контролировать регламент ремонтных работ.