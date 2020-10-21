Названы самые дорогие автобренды на планете

Консалтинговая компания InterBrand опубликовала рейтинг ста самых дорогих мировых брендов. Возглавила его компания Apple, но в двадцатке лучших обосновались и четыре автомобильные марки — две из Японии и две из Германии

Кто забрался выше всех? Toyota: бренд оценили в 51,595 млрд долларов, но занимает он в общем рейтинге только седьмое место. На восьмой позиции — Mercedes-Benz с оценочной стоимостью в 49,268 миллиарда. Это единственный бренд европейского происхождения, попавший в лидерскую десятку и, соответственно, самая дорогая на планете премиальная автомобильная марка.

На 11-й позиции обосновался прямой конкурент Mercedes-Benz — концерн BMW, чей бренд оценили в 39,756 млрд долларов. А замыкает двадцатку лидеров марка Honda (21,694 млрд). Все автомобильные бренды, попавшие в топ-20, с прошлого года потеряли в стоимости от 3 до 11%.