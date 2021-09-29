Названы самые опасные автомобили для задних пассажиров

Американское издание Consumer Reports опубликовало рейтинг автомобилей, которые наиболее и наименее безопасны для пассажиров, сидящих сзади.

Давайте рассмотрим сразу те транспортные средства, которые оказались в хвосте данного рейтинга. Итак, туда вошел новый Genesis G80 и Volkswagen Taos. Низкие оценки также получили Jeep Grand Cherokee L, Hyundai Santa Fe, Tucson и минивэн Kia Carnival.

В фаворе же, например, оказалась Toyota Sienna, Nissan Pathfinder и Honda Civic – каждый из них заработал более шестидесяти баллов (из ста возможных). А по каким же критериям оценивались автомобили? Их было ровно четыре. Первый - наличие датчиков о пристегнутых ремнях безопасности. Второй - конструкция подголовников. Третий пункт прямо проистекает из второго –наличие продвинутых подголовников с защитой от хлыстовых травм. Четвертый пункт – удобство крепления детских кресел и бустеров.