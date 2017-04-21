Компания «Яндекс» составила рейтинг самых опасных для автомобилистов мест в Москве. В первую десятку вошли развязки с МКАД и ТТК, а также вылетные магистрали

Всего компания зафиксировала 621 тысячу меток, которые проставили пользователи приложений «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс.Карты». Больше всего ДТП произошло в декабре прошлого года (10,6% от всех ДТП), самыми безаварийными январь (6,9%) и февраль (6,7%).

Кроме развязок чаще всего аварии происходят на основных вылетных магистралях, которые наиболее загружены: в рейтинг попади Щелковское, Ленинградское, Киевское и Ярославское шоссе. А вот в центре города аварии происходят реже: за 2016 года внутри ТТК произошло всего 15% от общего числа аварий.

Самым аварийным местом стала развязка ТТК и Ленинградского шоссе, на втором месте — развязка МКАД и Ленинградского шоссе. Затем идут развязка МКАД и Варшавского шоссе, пересечение Сущевского вала и Октябрьской улицы (ТТК), Автозаводский мост, развязка МКАД и Щелковского шоссе, развязка Липецкой улицы и трассы М-4, замыкает десятку участок Ленинградского шоссе перед съездом на Международное шоссе.

По данным Яндекс число аварий на платных трассах снизилось по сравнению с 2015 году на 50%, выросло число аварий на Дмитровском, Ленинградском, Пятницком, Новорижском и Киевском шоссе.