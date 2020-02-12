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12 фев 2020

Названы самые популярные автомобили у угонщиков

Названы самые популярные автомобили у угонщиков

Чаще всего в 2019 году угоняли автомобили корейских и японских брендов. Об этом свидетельствуют данные крупнейших страховых компаний. Рейтинг популярности возглавляют Kia, Hyundai, Toyota и Lexus

«Пару лет назад хит-парад угонщиков возглавляли такие люксовые автомобили, как Range Rover и BMW. За последние несколько лет предпочтения злоумышленников кардинальным образом изменились. В 2019 году, согласно нашим данным, самыми угоняемыми марками автомобилей стали Hyundai, Kia и Toyota. Ситуация с угонами осталась примерно на уровне прежних лет — не лучше и не хуже. Сегмент угоняемых автомобилей ежегодно меняется. Если машина попадает в статус угоняемых, то и тариф будет выше», — цитируют «Известия» управляющего директора по автострахованию «Ренессанса» Сергея Демидова.

Примечательно, что пристрастия угонщиков существенно разнятся по региональному принципу. К примеру, в Москве чаще всего угоняют не бюджетные корейские седаны, а Lexus LX, BMW X5, Land Rover Freelander, Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser Prado. Интересно, что автомобили масс-сегмента Kia и Hyundai похищаются, как правило, для разборки и дальнейшей перепродажи по частям. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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