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22 дек 2017

Названы самые популярные автомобили в Европе

Названы самые популярные автомобили в Европе

На протяжении уже нескольких десятилетий Volkswagen Golf бессменно удерживает звание «самый популярный автомобиль в Европе». С появлением нового поколения машины, продажи вновь начали показывать двухзначный рост.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в  ноябре остается Volkswagen Golf с показателем 44777 реализованных машин (+18,4%). Второе место сохраняет Renault Clio, чьи продажи составили 26411 автомобилей (-5,9%). Третий результат показал Peugeot 208 – реализация этой модели выросла на 17,3% до 21556 единиц. Далее идет Ford Fiesta, на которой остановили свой выбор 21434 европейских покупателя (-6,8%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Skoda Octavia, разошедшаяся тиражом 20631 экземпляр (+2,5%).

В Топ-10 самых продаваемых моделей в Европе, передает агентство «Автостат» также вошли Volkswagen Tiguan (19067 шт., -0,3%), Renault Captur (18886 шт., +4,5%), Nissan Qashqai (17769 шт., -0,4%), Ford Focus (17396 шт., +9,9%) и Toyota Yaris (17063 шт., +9,3%). При этом последняя модель впервые попадает в десятку. Около 45% всех продаж Toyota Yaris приходится на гибридную версию.
 

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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