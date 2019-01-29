Названы самые популярные автомобильные цвета

Почему на улицах городов так много автомобилей серых, черных и белых оттенков? Ответ прост - все дело в том, что эти цвета признаны наиболее популярными

Компания BASF Coatings, выпускающая лакокрасочную продукцию для автопроизводителей, рассказала, машины каких цветов чаще всего покупали в 2018 году. В целом вкусы покупателей остались прежними, так как пальму первенства по-прежнему удерживает белый. На него приходится чуть ли не половина всех новых автомобилей — 41% рынка. Второе место досталось черному цвету (16%), третье — серому (13%), четвертое — серебристому (9%). Интересно, что в Китае популярность белого цвета еще выше, чем в остальных частях света. Около шестидесяти процентов новых китайских автомобилей окрашиваются именно в этот цвет.

Что касается цветных колеровок, то в этой области лидирует синий , оттенки которого, как правило, чаще всего используется в сегментах небольших автомобилей, к примеру, среди компактных и малогабаритных транспортных средств. Интересно, что большое распространение получили окраски с эффектами "металлик" и "перламутр". В 2018 году две трети всех автотранспортных средств имели такое лакокрасочное покрытие.