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14 апр 2017

Названы самые популярные дизельные машины в России

Названы самые популярные дизельные машины в России
Автор фото: фирма-производитель

Самым популярным дизельным легковым автомобилем в России стала BMW 5-й серии

За первые два месяца на нашем рынке был продан 261 баварский автомобиль на «тяжелом» топливе. Это в 3,1 раза больше, чем годом ранее. Новое поколение «пятерки» BMW представлено у нас двумя дизельными версиями: 520d с 2-литровым турбодизелем мощностью 190 л.с. и 530d с двигателем мощностью 265 л.с.

На втором месте — дизельная версия внедоррожника Toyota Land Cruiser с 4,6-литровым турбодизелем. В январе-феврале в России было продано 223 таких автомобилей, что более чем в полтора раза меньше, чем годом ранее.

Замыкает тройку лидеров BMW X5 с результатом в 191 проданный автомобиль (-32,5%). Премиальный кроссовер представлен в четырех дизельных версиях: 25d (218 л.с.), 30d (249 л.с.), 40d (313 л.с.) и «заряженной» M50d (381 л.с.).

Следом идут Toyota Land Cruiser Prado (185 автомобилей; -26%), Audi Q7 (172 автомобиля; -34%), BMW X6 (126 шт.; +2,5%), KIA Sorento (109 шт.; -37%), Hyundai Santa Fe (95 шт.; -16%), Mercedes-Benz GL-Class (95 шт.; -48%) и Mercedes-Benz C-Class (92 шт.; +360%).

Всего в январе-феврале этого года на российском рынке реализовано 2700 дизельных автомобилей.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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