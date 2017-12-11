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11 дек 2017

Названы самые популярные китайские марки в России

Названы самые популярные китайские марки в России

Несмотря на то, что в целом российский рынок новых автомобилей растет уже восьмой месяц с начала года, доля китайских марок на нем не увеличивается, а даже наоборот — снижается. За первые 10 месяцев в нашей стране продано 24 731 автомобиля китайских марок, что на 3,6% меньше, чем годом ранее.

Более половины от этого объема приходится на марку Lifan, продажи которой за отчетный период достигли 13 094 единиц – на 5,4% меньше результата годичной давности. Вторую позицию в этом рейтинге занимает Chery, реализация которого за 10 месяцев составила 4692 машины (+12,7%). Замыкает тройку лидеров Geely с показателем 1872 автомобиля, что на 53,4% меньше, чем годом ранее.

Рубеж в тысячу проданных экземпляров, по данным агентства «Автостат», также преодолели Haval (1489 шт.) и Changan (1162 шт.; +158,8%). Продажи легковых автомобилей других китайских марок в январе – октябре нынешнего года выглядят следующим образом: Zotye (809 шт.; +256,4%), DFM (564 шт.; -45,2%), FAW (469 шт.; -36,2%), Foton (331 шт.; +771,1%), Brilliance (156 шт.; -80,8%), Hawtai (93 шт.; -57,5%).

Правда, с мая продажи начали расти: в октябре продажи китайских автомобилей увеличились аж на 20%. Так что при сохранении существующих темпов роста могут преодолеть отрицательную динамику в целом по году.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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