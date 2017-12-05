Сегмент кроссоверов в России практически столь же популярен, как и автомобили В-класса: практический каждый месяц между ними разгорается борьба за лидерство на рынке по объемам продаж. Причем, интерес к кроссоверам постоянно растет: об этом говорят результат продаж лидирующей десятки, в которой лишь одна модель показывает отрицательную динамику по итогам десяти месяцев.

В октябре нынешнего года в России было продано почти 59 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Это на 26,5% выше результата годичной давности. За 10 месяцев 2017 года реализация автомобилей сегмента SUV в нашей стране достигла 486,4 тыс. единиц (+19,2%). То есть как в октябре, так и по итогам десяти месяцев доля автомобилей сегмента SUV превышает 40% от общего объема российского рынка новых автомобилей.

Лидерство среди моделей в октябре сохраняет кроссовер Hyundai Creta с рекордным показателем 6460 автомобилей (+41,2%). На втором месте находится Renault Duster (4054 шт.; +16,8%). На третьей позиции рейтинга располагается Toyota RAV4 (3005 шт.; +19,3%).

В пятерку лидеров также попадают два внедорожника из Тольятти – Chevrolet Niva (2977 шт.; +25%) и Lada 4x4 (2877 шт.; +10,5%). Отметим также, что все участники ТОП-10 демонстрируют положительную динамику. Наибольшие рост у Mitsubishi Outlander (+90,8%), самый медленный прирост продаж – у Kia Sportage (+8,6%).

По итогам 10 месяцев 2017 года, подсчитали аналитики агентства «Автостат», первая четверка точно такая же то четверка лидеров здесь та же, что и в октябре. Вместо LADA 4x4 на пятой строчке находится Renault Kaptur, свои позиции в Топ-10 сохраняют Volkswagen Tiguan и Kia Sportage, а вместо Mitsubishi Outlander и Mazda CX-5 присутствуют две модели Nissan – X-Trail и Qashqai. Необходимо отметить и тот факт, что отрицательную динамику рынка показывает только Renault Duster (-5,1%), а остальные модели находятся в «плюсе». При этом наибольший рост зафиксирован у лидера – Hyundai Creta (в 3,3 раза).

