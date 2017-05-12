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12 май 2017

Названы самые популярные новые автомобили апреля в России

Названы самые популярные новые автомобили апреля в России
Автор фото: фирма-производитель

Российский авторынок постепенно начал оправляться после кризиса: продажи после затяжного спада начали восстанавливаться. Конечно же, до рекордов 2015 года пока далеко, но производители и импортеры начали излучать сдержанный оптимизм

Лидером популярности среди российских покупателей новых автомобилей в апреле стал Kia Rio. Седанов и хэтчбеков этой модели было продано 8942 штуки, что на 35,8% больше чем годом ранее. За первые четыре месяца Kia Rio разошелся тиражом в 30 043 автомобиля, что на 29,1% больше, чем годом ранее. На втором месте — один из самых доступных автомобилей на российском рынке, Lada Granta. В апреле было продано 8419 седанов и лифтбэков (-11,2%), в январе-апреле 26 120 шт (-9,2%). В апреле тройку замкнул Hyundai Solaris — 6792 проданных седана (-17%), по итогам первых четырех месяцев «бронза» у Lada Vesta (21 430 шт; +53%).

То, что рынок постепенно восстанавливается говорит и тот факт, что из Топ-25 самых популярных моделей отрицательную динамику показали лишь девять.

ТОП-10 самых популярных моделей по итогам апреля 2017 года

  1. Kia Rio
  2. Lada Granta
  3. Hyundai Solaris
  4. Lada Vesta
  5. Hyundai Creta
  6. VW Polo
  7. Renault Duster
  8. Lada XRAY
  9. Chevrolet Niva
  10. Renault Kaptur

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При написании новости использовалась информация:
АЕБ

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