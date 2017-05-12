Российский авторынок постепенно начал оправляться после кризиса: продажи после затяжного спада начали восстанавливаться. Конечно же, до рекордов 2015 года пока далеко, но производители и импортеры начали излучать сдержанный оптимизм

Лидером популярности среди российских покупателей новых автомобилей в апреле стал Kia Rio. Седанов и хэтчбеков этой модели было продано 8942 штуки, что на 35,8% больше чем годом ранее. За первые четыре месяца Kia Rio разошелся тиражом в 30 043 автомобиля, что на 29,1% больше, чем годом ранее. На втором месте — один из самых доступных автомобилей на российском рынке, Lada Granta. В апреле было продано 8419 седанов и лифтбэков (-11,2%), в январе-апреле 26 120 шт (-9,2%). В апреле тройку замкнул Hyundai Solaris — 6792 проданных седана (-17%), по итогам первых четырех месяцев «бронза» у Lada Vesta (21 430 шт; +53%).

То, что рынок постепенно восстанавливается говорит и тот факт, что из Топ-25 самых популярных моделей отрицательную динамику показали лишь девять.

ТОП-10 самых популярных моделей по итогам апреля 2017 года