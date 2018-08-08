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8 авг 2018

Названы самые популярные в России SUV с пробегом

Названы самые популярные в России SUV с пробегом

Кроссоверы и внедорожники становятся все более популярными не только на российском рынке новых автомобилей, но и подержанных. Аналитики назвали самые популярные автомобили сегмента SUV с пробегом в первом полугодии этого года

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за январь – июнь 2018 года в России было реализовано 548 тыс. подержанных кроссоверов и внедорожников, что на 7% выше результата годичной давности.

Лидером вторичного рынка в сегменте SUV остается вазовский внедорожник Lada 4x4, объем перепродаж которого за отчетный период составил 44,1 тыс. единиц, что на 5% меньше, чем за первое полугодие 2017 года. На втором месте находится еще один внедорожник из Тольятти – Chevrolet Niva, который разошелся тиражом в 33,6 тыс. автомобилей, показав рост на 5%. На третьей позиции в рейтинге располагается кроссовер Toyota RAV4 с показателем 19,3 тыс. перепроданных экземпляров (+8%). Далее следуют две модели Nissan – X-Trail (15,9 тыс. шт.; +13%) и Qashqai (15,8 тыс. шт.; +15%), которые и замыкают пятерку лидеров.

В топ-10 российского рынка кроссоверов и внедорожников с пробегом по итогам января – июня 2018 года также попали: Renault Duster (13,4 тыс. шт.; +28%), Honda CR-V (13,2 тыс. шт.; -1%), Mitsubishi Outlander (13,1 тыс. шт.; +14%), Volkswagen Tiguan (10,5 тыс. шт.; +30%) и KIA Sportage (10,5 тыс. шт.; +21%).

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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