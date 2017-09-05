Аналитики подсчитали самые распространенные модели легковых автомобилей в российском парке и составили своеобразный рейтинг самых популярных моделей. Почти всю первую десятку оккупировали модели Волжского автозавода.

Среди всего разнообразия лишь три модели могут похвастать тем, что их в автопарке насчитывается больше миллиона. Это Lada-2107 (1,75 млн автомобилей), Lada-2106 (1,62 млн автомобилей) и Lada 4x4 (1,16 млн автомобилей).

Собственно, автомобилей других моделей, по данным агентства «Автостат», в российском автопарке меньше миллиона. В десятку также вошли Lada-2109 (878,5 тыс. шт.), Lada-2110 (829,8 тыс. шт.), Lada-2114 (773,4 тыс. шт.) и Lada-2105 (751,5 тыс. шт.). Лучшая из иномарок, а это Ford Focus, находится на восьмом месте (704,3 тыс. автомобилей). Замыкают же десятку самых распространенных моделей в нашей стране Toyota Corolla (695,6 тыс. шт.) и Lada-21099 (679,1 тыс. шт.).

Средний возраст парка составляет 12,5 лет, а в возрасте старше 15 лет пребывает 32% от общего количества автомобилей. Доля иномарок достигает 60%. Примерно каждый пятый автомобиль в России – это внедорожник или кроссовер (21%). На долю машин, соответствующих экологическим стандартам не ниже «Евро-4», приходится 40% от общего объема парка. При этом дизельных легковых автомобилей числится менее 5%. В стране имеется 10 региональных парков, объем каждого из которых составляет не менее 1 млн автомобилей. Помимо Москвы (3,75 млн шт.) и Подмосковья (2,59 млн шт.), сюда также входят Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская и Свердловская области, Татарстан, Башкортостан, Челябинская и Самарская области.