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29 апр 2020

Названы самые угоняемые автомобили в России в 2019 году

Названы самые угоняемые автомобили в России в 2019 году

Страховщики назвали 10 самых угоняемых моделей за прошлый год. Land Cruiser и Lexus уже не "короли"!

Страховщики назвали модели, которые наиболее часто подвергались угону в России в 2019 году. Список возглавили большой внедорожник Cadillac Escalade, седан Toyota Camry и кроссовер Land Rover Freelander. Рейтинг основан на анализе частоты обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско. Да, Крузак  сдал позиции, что на самом деле хорошо, теперь на вершине находится Cadillac Escalade. Интересно, что на четвертой строчке идет Lexus LX, а замыкает первую пятерку Mitsubishi ASX.

Кстати, Land Cruiser в десятку все же входит, а вместе с ним в нее вошли: Toyota Land Cruiser Prado, Ford Focus, BMW 5-Series и Kia Ceed. Традиционно наиболее часто автомобили угоняют по ночам с парковок во дворах жилых домов, а также днем со стоянок возле крупных торговых центров. Чаще всего преступники для проникновения в машину взламывают двери или разбивают окна. Современные автомобили премиальных марок похищают при помощи специальных устройств, считывающих код с ключа.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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