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8 апр 2020

Названы самые угоняемые марки автомобилей в Москве

Названы самые угоняемые марки автомобилей в Москве

Страховщики назвали автомобильные марки, которые пользовались наибольшей популярностью у угонщиков столице в 2019 году. В топ-10 попало семь моделей Toyota и Lexus

Одна из крупнейших страховых компаний России «АльфаСтрахование» назвала автомобильные марки, которые пользовались наибольшей популярностью у угонщиков в Москве в 2019 году. В топ-10 по частоте угонов попали четыре модели Toyota и три Lexus. Рейтинг основан на анализе обращений клиентов фирмы, чьи машины застрахованы по каско.

Список возглавляет седан Toyota Camry с частотой угонов 0,68%, а на втором месте идет внедорожник Lexus LX с показателем 0,54%. На третьей строчке расположился Toyota Land Cruiser 200 (0,53%), а на четвертой — Toyota Land Cruiser Prado (0,50%). Замыкает первую пятерку кроссовер Toyota RAV4 с результатом 0,34%.

Кроме того, в десятку самых угоняемых моделей в столице попали: Hyundai Santa Fe (0,33%), Lexus NX (0,29%), Kia Rio (0,26%), Lexus RX (0,23%) и BMW 5-series (0,22%).

Традиционно наиболее часто автомобили угоняют по ночам с парковок во дворах жилых домов, а также днем со стоянок возле крупных торговых центров. Чаще всего преступники для проникновения в машину взламывают двери или разбивают окна.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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