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2 авг 2019

Названы самые загруженные трассы на въездах в Москву

Названы самые загруженные трассы на въездах в Москву

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) определила, какие направления чаще всего используют автомобилисты для въезда в Москву из области

В Москве самыми загруженными магистралями на въезде в город стали Ярославское и Новорижское шоссе, а также шоссе Энтузиастов. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве подчеркнули, что такие данные были получены благодаря использованию интеллектуальной транспортной системы города.

«ИТС: больше всего автомобилей из Московской области заезжают в столицу с 7:00 до 8:00. Самые популярные направления — Ярославское и Новорижское шоссе, а также шоссе Энтузиастов», — говорится в сообщении. Ранее ЦОДД назвал самые популярные магистрали у дачников. Ими стали Ленинский проспект, Ленинградское и Варшавское шоссе. Также в рейтинг самых популярных дачных дорог вошли проспект Маршала Жукова, Профсоюзная улица, Волоколамское шоссе, Липецкая улица, Рублевское шоссе, Дмитровское шоссе и Каширское шоссе.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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